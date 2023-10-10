巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）近日對以色列發動突襲，造成大量平民傷亡，據外媒報導，雙方死亡人數已逾1400人。對此，資深媒體人劉寶傑提到，以色列這次會出現這麼嚴重的破綻，極有可能是哈瑪斯高層在使用華為手機；另我前駐以色列代表張良任稱，美國也沒發現哈瑪斯的動態，可說是非常丟臉。

劉寶傑9日在節目《關鍵時刻》中表示，「現在傳出一個消息，巴勒斯坦用的是華為手機。」桃園市議員黃敬平分析，這次巴勒斯坦的哈瑪斯可以成功對以色列發動突襲，有如珍珠港翻版一樣，外界傳跟華為有關，有消息指稱，過去三年哈瑪斯的幹部，改為使用華為相關電子產品。

黃敬平進一步指出，雖然華為被美國掐住喉嚨，但也導致包括Google等一些軟體、硬體大廠，都不能跟華為有接觸，而這樣的情況下也就不能破解該企業的技術。黃認為，華為手機跟iPHONE、三星等手機的設計思路、系統都是有所不同，反而在通訊領域呈現平行的情況，「因此在哈瑪斯領導高層都使用華為產品的情況下，以色列的系統要怎麼破解、竊聽就變成一個大問題」。

針對以國這次面對哈瑪斯突襲情報失靈，前駐以色列代表張良任表示，美國這次非常丟臉，美方在以色列派了很多CIA、很多情報人員，再加上衛星，結果都沒有發現哈瑪斯在軍事上的調動、以及奇襲或武器製造、甚至連海上動作都沒有抓出來。