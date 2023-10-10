高雄有3口之家9日晚間被發現倒臥家中身亡，現場留有遺書，警方排除外力介入可能，高市府表示，3人在2019年9月曾有輕生通報，由衛生局心理衛生中心定期關懷，最近一次家訪關懷在今年8月31日，沒有發現3人異常狀態。

衛生局心衛中心主任蘇淑芳表示，高雄3口之家過去在2019年9月曾有自殺通報，啟動關懷訪視機制，若有情緒低落、任何主訴如經濟壓力等，就會轉介相關單位協助解決，3口之家列入輕生個管期間沒有特別主訴，社會局也有介入解決經濟問題，因而在2019年12月解除列管。

3口之家解除輕生個案列管後，蘇淑芳說因78歲媽媽年紀已不小，加上身體有問題，因此持續由關懷員定期訪視，經查最近一次介入關懷為今年8月31日進行家訪，並無主訴或觀察異常狀態之發現。

社會局表示，該案一家三口2019年有輕生通報後，社會局開案提供物資、急難紓困、轉介就業，協助案子取得身障證明及身障生活補助，案主領中低老人生活補助，經評估生活已穩定，於2020年1月結案，卻在10日傳出憾事，社會局社工已連繫家屬及慈善會協助處理後事。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。