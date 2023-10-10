台北市定古蹟松山菸廠今天迎來建廠84周年，松山文創園區邀請200多位菸酒公賣局時期菸廠老員工回娘家聚餐。（松山文創園區提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市定古蹟松山菸廠今天迎來建廠84周年，松山文創園區邀請200多位菸酒公賣局時期菸廠老員工回娘家聚餐，平均年齡65歲以上，總年紀超過萬歲，也請來2011年重新開園至今營運中心的離職員工與現今營運團隊齊聚一堂。

松山菸廠1937年起建，是台灣第1座現代化捲菸工廠。松山文創園區今日舉辦「松菸萬歲宴」，上百位菸廠時期老員工出席，感念昔日製菸工廠的理、切、捲、包裝的勞動過程，也邀請今年原創基地節藝術家吳柏賢、菸廠音樂製作編曲家謝翰林與舞者黃有方呈現菸廠製菸的現代舞作及重新編曲的廠歌。

松山文創園區總監陳玉秀表示，2019年松山菸廠80周年，首次邀請70幾位老員工回娘家，今年則有200多位老員工回來，象徵老員工們之間濃厚的感情，因84周年廠慶疫後再相聚，園區希望延續跨時代的創造與創作生命力，每年10月都會舉辦菸廠廠慶，不斷傳承與延續松菸世代精神。

松山菸廠84周年期間，松山文創園區年度最大活動「原創基地節」也正在舉行中，今年主題是《松菸LAND：共享變態》，展期到10月15日。

松山文創園區表示，今年邀請阿楠・薩普托托Anang Saptoto、開發好明Yoshiaki Kaihatsu、丁建中、吳柏賢、莊哲瑋、詹喬鈞、鄭君朋、謝奉珍、小事製作9組當代藝術創作者現地創作，展出10件藝術品，分別以國際觀點交流、松菸生態的多樣性和象徵、AI人工智能運算過往與未來、舞動和雕塑菸廠的歷史四大面向回應菸廠場域的生命史。

核心展「松菸LAND」，以松菸作為基地、松菸作為喚醒產業脈絡、松菸作為藝術對話空間及松菸作為生態跳島，展現園區的變態發展歷程。