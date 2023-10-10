藝人陶晶瑩（陶子）與老公李李仁自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，曾創下開業三天就完售的亮眼業績，卻驚傳8月撤出百貨美食街。最近她受訪自曝停業是因為高薪也聘不到員工，引起網友質疑是「慣老闆」。網紅陳沂今（10）日點出關鍵，「我覺得應該是沒賺錢，人事部分成本不能再提高，算一算划不來乾脆收了」。

陶晶瑩日前出席活動，被問到副業辣杯杯收攤原因是找不人，就算開高薪也沒用，舉身邊人當例子，「有一個年輕人，他本來是做餐飲，後來跑來當髮型助理，我問他一個月多少錢？他說兩萬多，我說我給你三萬多來辣杯杯，他說不要，他說他做餐飲做怕了，不想。」

陳沂今天在臉書發文評論此事，直言：「沒有請不到的員工，只有付不起的薪水」，她認為錢給得夠，一定能找到人，看老闆肯不肯給而已。若「辣杯杯」有賺錢，多給員工一點也沒什麼，她點出關鍵「我覺得應該是沒賺錢，人事部分成本不能再提高，算一算划不來乾脆收了」。

陳沂進一步表示，品牌經營不善有很多原因，可能是商品力本身差、行銷沒做好、成本管控不當等等，陶晶瑩所說的「請不到員工」其實是個冠冕堂皇的理由，陳沂笑稱：「總不能說自己經營不善吧？陶子姐欸，怎麼可能經營不善？」