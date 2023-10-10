企業邁向智慧製造的過程中，運用數位科技賦能企業彈性應變能力至關重要，透過台中市企業先進智造學院辦理之「地緣政治與韌性供應鏈」、「數位轉型」、「淨零碳排」、「全球供應鏈管理」、「資訊安全」等培訓課程，帶領企業解決面臨的營運痛點，邁向全球先進智造行列。

臺中市政府經濟發展局與臺中市企業先進智造學院邀請重量級專業領導人齊聚，透過「共好未來-融合轉型」沙龍座談將深度交流帶給與會貴賓在探索升級轉型時，具參考價值的觀點與行動方案；訂於112年10月20日（星期五）辦理產業論壇暨成果發表會。

上午場次辦理【經營轉型與永續優化產業論壇】，論壇以「數位轉型」、「淨零碳排」、「全球供應鏈管理」三個領域之專題分享，透過不同領域主題的切入，專家學者就其專業領域提出國際趨勢剖析與建議因應各種產業挑戰的工具，以期讓與會企業掌握疫情之後全球經濟復甦的商機；並以「共好未來-融合轉型」，由引言人引出問題，主持人與與談人互動分享之方式進行，藉以深度交流帶給與會貴賓在探索升級轉型時，具參考價值的觀點與行動方案。

下午場次舉辦【臺中市企業先進智造學院成果發表會】，以案例研討方式暨與談形式進行，由本學院專家訪視輔導計畫協助建構特色營運之企業，將所面臨之困境轉化為實際行動之實際案例進行成果分享，以期呈現本學院之專家訪視輔導實績成果。

「經營轉型與永續優化產業論壇」、「台中市企業先進智造學院成果發表會」相關資訊。 (圖/台中市政府經濟發展局提供)

⦾【活動日期】：112年10月20日（星期五）

⦾【經營轉型與永續優化產業論壇】：上午9時30分至中午12時。

⦾【成果發表會】：下午1時30分至下午3時10分。

⦾ 【參加對象】：

1.臺中市企業先進智造學院之學員

2.產業界中高階主管

3.臺中市未登記工廠核定納管或取得特定工廠登記之人員

⦾【活動費用】：完全免費

⦾【活動地點】：林酒店 7樓 台灣廳

⦾【報名期間】：即日起至112年10月11日止

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