為讓國內養豬產業升級，以及因應國內減養和穩定國內豬價，農業部責成中央畜產會實施豬肉進口獎勵措施，5到9月以每公斤6元補助進口業者採購等，目標獎勵數量5萬公噸，然而獎勵進口截至10月5日僅申請5186公噸，僅目標獎勵數量的1成。有業者指出，本次的進口獎勵專案經費從哪個項目支應都不清楚，明日農業部、中央畜產會於立院備詢時應說明清楚。

據農業部說法，近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲等影響，今年3月起國際豬價大漲，1到3月豬肉進口量較去年同期減少約1萬1059公噸，減幅達37％，因此在今年5到9月實施豬肉進口獎勵措施，透過短期進口挹注儘速補足國內安全庫存量，以每公斤6元補助來算，換算下來預算規模高達3億。

然而申請獎勵數量卻不如預期，同樣來自農業部統計，截至10月5日向畜產會申請獎勵的豬肉進口量僅5186公噸，僅佔目標獎勵數的1成，雖目前實施期間已經結束，但業者仍可陸續申請到10月底截止。

雲林縣肉品市場副總經理邱良閱表示，這次每公斤6元、目標5萬公噸的獎勵量來看，本次3億的重點補助的是冷凍肉商，若是從養豬百億基金支應那會出自哪個項目？目前看來補助內容並不符合蔡政府說的用於國內養豬產業，明日農業部及中央畜產會應在立法院向國人清楚說明。

有豬農強調，政府希望國人能買到平價豬肉，但獎勵進口說白了就是補貼給外國豬農，供需法則就是要回到市場機制，也就是以價制量，如果豬農生產沒有利潤自然會開始退場，也會導致未來國內缺口擴大的事實，而國內毛豬育成率不足也是待解的困難。