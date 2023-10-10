巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日發動奇襲，朝以色列發射數千枚火箭，同時派出大量武裝份子潛入境內，讓敵人措手不及。現任和前任西方和中東情報官員表示，這起行動並非哈瑪斯獨力完成，而是在伊朗的支持下，花了至少一年的時間策畫，伊朗也提供數千萬美元的武器裝備。

《華盛頓郵報》9日引述官員的說法，相較於黎巴嫩真主黨等真正的伊朗代理人，哈瑪斯在歷史上一直保有一定的獨立地位，不過近年來，他們也開始接受伊朗的金援，學習製作火箭、無人機，以及軍事打擊技巧。

Serious questions have arisen over how Israel's intelligence services failed to stop Hamas's surprise assault on Saturday, which saw dozens of fighters infiltrate into Israel and thousands of rocket attacks ⤵️ pic.twitter.com/iXoY7Q2GF0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2023

曾任美國中央情報局（CIA）高級官員的波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）表示，這場攻擊展現出哈瑪斯是有備而來，從戰術、通訊到武器配備都有一定水準，「肯定需要在加薩走廊以外進行訓練」，「暗示了伊朗參與其中，也凸顯了情報工作的重大失誤。」

白宮副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）9日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，也提出類似看法，「我可以十分肯定地說，伊朗廣泛參與這些攻擊行動。幾十年來，他們一直都是哈瑪斯的主要贊助人。」

哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）去年曾在某次採訪中坦言，從伊朗獲得了7千萬美元（約新台幣22.5億元）的軍事援助。另根據美國國務院2020年所做的一份報告，伊朗每年向巴勒斯坦恐怖組織提供高達1億美金的援助，包括哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）等都是獲益者。

白宮9日表示，目前尚無證據指向伊朗直接涉入哈瑪斯（Hamas）攻擊，美軍參謀長布朗（Charles Brown）上將則警告伊朗，不要捲入以色列危機。