隨著以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）及周遭的致命衝突進入第3天，過去人來人往的耶路撒冷街頭今天異常冷清。

40多歲的當地巴勒斯坦居民巴許巴（May Bahbah）形容「耶路撒冷確實成了鬼城」，還告訴法新社「大家都很害怕、擔心。」

她說，居住在東耶路撒冷的巴勒斯坦人仍須外出上班，但在「戰爭狀態下，又很怕外出遭（以色列部隊）傷害」。耶路撒冷全城為以色列所控制，但巴勒斯坦人將東耶路撒冷視為他們的首都。

Israel-Gaza war fears turn Jerusalem into ‘ghost town’ . Click to read ⬇️ https://t.co/qnBySBl5hk — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 10, 2023

在耶路撒冷老城區（Old City）主要市集Khan al-Zait附近，今天只有少數商家開門營業。

在西耶路撒冷，70歲的以色列退休人士莎拉（Sara）晨間散完步後說：「街上沒什麼人，但這很自然，現在有戰爭嘛！我們都很擔心…家裡有人從軍的民眾都很焦慮。」

在第一車站（First Station）商業中心，幾天前猶太教節日「住棚節」（Sukkot）時還看到滿滿人潮，如今商業活動全停擺，大部分店門口都掛上「休息中」的牌子。

哈瑪斯於7日清晨突襲以色列南部，今天雖是週間的第一天，耶路撒冷東西兩邊的學校卻都沒有上課。

這波以巴衝突目前以色列有約900人喪生，受到封鎖的加薩走廊有687人身亡。

耶路撒冷各處雖仍有遊客身影，但人數較少。部分接受法新社採訪的遊客表示，他們擔心恐無法透過搭機的方式離開以色列。

54歲美國遊客里昂（Jason Lyons）表示，他從社群平台上看到的戰爭恐怖景象「讓人極為消沉」。他在下榻的五星旅館前說，他可以感覺到街頭氣氛的轉變。

他60歲的友人胡柏菲德（Murray Huberfeld）也有同感，但正當他要與法新社分享看法時，火箭來襲的警報響徹耶路撒冷，讓室外原本就不多的民眾趕緊走避尋找掩護。