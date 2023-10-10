據2023年全球與台灣飲食熱潮與趨勢調查，經歷3年多疫情，不管是家庭主婦或是一般上班族，飲食方面都比以往更追求健康、注重產品的成分和品質，自煮料理者比例也增加，20至50歲民眾對於料理方便、兼具美味與健康飲食的需求同樣提升。味全食品烹調品牌「健康廚房」推出全新系列「五星主廚」，主打一系列台灣特色料理醬，幫消費者省去複雜的調醬功夫簡單上桌。

「五星主廚」看好現代人講究健康同時，也追求便利性與即時性，以滿足現代居住人口的食用份量，每包約2至3人份，搶攻上班族或是雙薪小家庭市場，不用10分鐘就能輕鬆端出美味菜餚。新品包括「酸甜梅汁醬」，將酥嫩多汁的排骨，搭配醬料拌炒均勻，撒上蔥花跟白芝麻，就能完成老少咸宜的經典名菜，有別於一般市面上的糖醋風味醬，五星主廚特別添加梅子醋，酸甜香氣相當開胃。

另有塔香三杯醬、香辣金沙醬，品牌表示，該系列特別邀請五星級主廚全程監製，製程不添加防腐劑、人工色素、甜味劑，也是榮獲「首個雙潔淨標章認證」的品牌。