高雄1名少女因飽受情緒困擾，學校老師發現後多次晤談，發現原來少女疑曾遭母親同居人猥褻，但事後少女父親認為，校方7月得知此事，卻未第一時間告知他女兒情況，導致他錯失家庭輔導和介入關懷時機，對校長、輔導主任、組長、輔導老師提告，求償15萬元。但法官認為，少女負面情緒多與家庭、父母親有關，且是少女希望老師能保密，雙方建立信賴關係，判方男敗訴。

這名國中少女父母親早年離異，少女跟著父親一起在高雄生活，前年7月間，少女透過google classroom作業，向老師吐露自己的心情，原來在她國小時常陪伴的老師關係逐漸疏離，讓她情緒相當低落，當時國中輔導老師看到訊息後，隨即陸續與少女多次晤談，直到同年12月底，輔導老師根據少女的口述及書信內容，發現她小時候曾疑遭母親同居人猥褻，先依規定通報。

少女父親得知此事後認為，校方從7月起就知道他女兒情緒狀況，卻從未告知他，也沒替女兒轉介適當的專業機構輔導，對女兒精神狀況渾然不知，更錯失家庭輔導治療和及時介入關懷，等他知道時，女兒身心理狀況已經十分不穩定，影響父女日益緊張的關係，因此向校長、輔導主任、組長、輔導老師等4人求償15萬元。

校方喊冤，在輔導老師知道少女意願後，開始提供個別晤談輔導，且為了建立與少女的信任關係，以尊重不強求立場，需要慢慢拼湊出情緒壓力的成因，基於晤談保密原則，才未將輔導內容告訴少女父親，甚至他未理性溝通，反而將少女帶離學校，展現家長權威，讓孩子感到無助，這也是家庭關係緊張的原因之一。

高雄地院審理時，法官依據校方與少女的晤談紀錄，發現她曾希望老師能保密，並根據紀錄發現她提及家庭成員關係及家庭成員影響，可見心理糾結來源為家庭關係，包括父母離異前肢體衝突、對母親愛恨交錯糾結情緒、忍受父親控制欲及情緒暴躁等。

可見少女不只一次談到父親情緒失控，過度管教，強烈控制欲情形，親子關係冰凍三尺非一日之寒，法官綜合事證後，判少女父親敗訴。可上訴。

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