高雄市前市長韓國瑜昨（9）日與民眾黨主席、總統參選人柯文哲碰面，引發各界討論，柯稍早也對此做出回應，並透露兩人談話內容。

柯文哲今日下午表示，他跟韓國瑜雖在不同政黨，但畢竟還是朋友，兩人已多年沒碰面，其實自己很早就有約韓，但雙方先後出國，最近才好不容易有機會見面，「聊什麼？東聊西聊，朋友聊天什麼都聊，從中美國際局勢一直談到…什麼都有談到啦。」

至於是否有談到藍白合，柯文哲坦言，韓國瑜當然希望在野合作，於是他問對方要怎麼合，不過只講到這，柯就沒再繼續說下去。

而關於韓國瑜被國民黨主席朱立倫邀請出任國民黨副主席，柯文哲說韓昨日沒提到此事，「其實我覺得人活在世界上不要想太多，有時還是有朋友交情，就算不同陣營，為什麼你們一定要想到誰跟誰見面一定要談到什麼東西，很奇怪。」

是否覺得大家都想搶韓國瑜這張牌？柯文哲直言自己不曉得，但他仍覺得面對複雜的世界要用簡單的心靈面對。