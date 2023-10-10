宜蘭猴子兵團21超馬好手登「南湖北山」，高喊：中華民國生日快樂！

一群超馬好手組成的「猴子兵團」，昨日從宜蘭縣蘭陽溪出海口出發，歷經近24小時長跑123公里，21人成功登頂，在海拔3536公尺的南湖北山山頂揮舞國旗，高喊「蘭陽溪溯源成功，中華民國生日快樂」。跑者們跑完95公里，再克服萬難登頂，感動的說，在雙十節這天為蘭陽溪尋根溯源特別有意義。

猴子兵團跑者昨日先在蘭陽溪出海口取水帶在身上，上午10時10分出發，跑向蘭陽溪發源地南湖北山，團員43人挑戰123公里路程；起跑後沿途艷陽高照，跑到山區路段竟烏雲密布開始飄雨，進入勝光登山口天氣惡劣、風雨交加，跑者們不畏艱難繼續向前邁進。

跑者們把蘭陽溪出海口所取的水倒在發源地「蘭陽溪源頭」的石塊上，象徵飲水思源、溯源成功。（猴子兵團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

原先預計今上午8時抵達南湖北山，但受昨晚與早上風雨影響，行程延誤至9時30分許才到達，有21人順利登頂，跑者們把蘭陽溪出海口所取的水倒在發源地「蘭陽溪源頭」的石塊上，象徵飲水思源、溯源成功，隨即揮舞國旗，在海拔3536公尺高山齊喊「中華民國生日快樂」。

跑者們不畏惡劣天氣勇往向前邁進。（猴子兵團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

此次團長林慶華因腳的舊疾復發，於上山途中就折返，其參加4屆國慶日路跑都有跑完全程的團員林俊良說，這此最難的地方在於熬夜跟不停的下雨，團長雖無法跟大家一起攻頂，仍鼓勵團員們，「成功不一定在於他，但成功的路上必定有他」。

遠從台中來參加的跑者李俊昌醫師，亦為台北超馬48小時國家紀錄保持人，他說，這此排除萬難來參加一生一定要體驗一次的路跑，從蘭陽溪出海口跑到這裡來，意義格外重大，可以用這種特別的方式慶祝中華民國的生日，真的很棒！

許多跑者笑說，「很累、很辛苦，尤其是下雨天跑了95公里再爬山，深怕無法完成，當下真的很痛苦，現在則可用愉悅的心情下山，很有成就感。此次有15位跑者完成73公里；另有5位跑了逾90公里路程；其中5人跑完全程123公里；團員們都很開心能參與這麼有意義的路跑，實屬不易。