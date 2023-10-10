為即將於12月舉辦的「基隆滷肉飯大胃王比賽」暖身，基隆市長謝國樑10日特別邀請前總統馬英九赴廟口品嚐滷肉飯，期盼以馬英九的超高人氣為這場比賽暖身，打造城市美食文化特色。馬英九也在用餐時表示，基隆的滷肉飯是好味道的極限，給予高度評價。

謝國樑表示他為了打造基隆美食文化特色，將於今年12月左右舉辦「基隆滷肉飯大胃王比賽」，也希望屆時馬英九能夠來到基隆再吃兩碗。馬英九則笑說，如果他參賽，可能會影響比賽的結果。

馬英九說，他之前就深知基隆滷肉飯的好味道，這次的味道跟先前一樣好。民眾在旁笑問，這是否表示沒有進步？馬英九說，基隆滷肉飯的好味道，已經到達極限了。

基隆市政府觀銷處表示，基隆擁有豐富的歷史文化底蘊，港口文化更具有獨特魅力及城市特色，且在地小吃物美價廉，在台灣獨具優勢及特色。為推廣基隆市庶民美食「滷肉飯」，市府規畫舉辦「基隆滷肉飯節」，強化推動基隆的小吃及觀光，結合創意宣傳及競賽行銷，吸引各地愛好美食饕客來基隆探訪，並推廣在地店家美食。並期待以基隆滷肉飯為主題特色，打響基隆美食之都的城市形象，顯現基隆滷肉飯的獨特魅力。

觀銷處透露，「基隆滷肉飯節」，預計在今年12月舉辦，將製作滷肉飯地圖，並規畫吸引旅客及饕客尋找基隆滷肉飯店家的到店消費配套活動。這場活動將結合至少40家基隆滷肉飯店家並邀請民眾共同參與，進行社群打卡票選活動，以吸引各地美食饕客前來基隆探訪。

另外，市府也將設立滷肉飯節專區網頁，公布滷肉飯店家地圖、店家優惠資訊彙整、建立網路互動小遊戲等。此外，活動也規畫邀請網紅名人參加並拍攝影片上傳youtube，增加基隆美食之知名度，帶動基隆旅遊的熱潮。