芭樂含有豐富維他命C和纖維，因而是對抗氧化和發炎的尖兵，深受不少民眾喜愛。醫師分享，吃芭樂有5大好處，包括解便秘、抗發炎、降血壓等，尤其若在飯前食用芭樂可降低血壓、總膽固醇。

牙醫師蔡雅藍在其臉書粉專發文分享芭樂的5大好處，包括解便秘、抗發炎、降血壓、預防病毒性腸胃炎，以及烤肉配芭樂可平衡亞硝酸鹽。

1. 解便秘：吃一顆中型芭樂所獲得的纖維，就能達到每日建議攝取量的一半。芭樂不僅有助軟化糞便，降低便祕機率，也幫助吸收多餘水分、幫助糞便成形的作用。

2. 抗發炎：芭樂是攝取維生素C的良好來源，維生素C可對抗氧化和發炎，有助於減緩牙齦發炎、減少牙齦出血的機率。

3. 降血壓：飯前食用芭樂可降低血壓、三酸甘油酯和總膽固醇，並且可幫助好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇）升高8%。

4. 預防病毒性腸胃炎：芭樂能降低諾羅病毒性腸胃炎的風險，可能是芭樂含有的單寧，和胃組織的蛋白質發生反應，形成單寧-蛋白質複合物，有助增強抵抗力。

5. 烤肉配芭樂可平衡亞硝酸鹽：芭樂含有的的維生素C，可協助清除對身體內多餘的亞硝酸鹽。

營養師李婉萍在其個人網站表示，曾有一項針對120位原發性高血壓患者的12周臨床研究指出，飯前食用芭樂可降低血壓、三酸甘油酯和總膽固醇，且可使好膽固醇（高密度膽固醇）升高8%。研究人員認為，是因為芭樂大量的可溶性膳食纖維和抗氧化成分，使得日常飲食中的脂肪酸和碳水化合物可能發生變化所致。