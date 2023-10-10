雷霆新秀霍姆格倫。（美聯社）

WEMBY FLEXED ON CHET HOLMGREN AFTER THE AND-1 💪 pic.twitter.com/HeYCV7aVVA — SportsCenter (@SportsCenter) October 10, 2023

萬眾矚目的馬刺救世主文班亞馬（Victor Wembanyama）10日熱身賽首秀，雖然馬刺121比122敗給雷霆，不過文班亞馬還是展現強悍的實力，13投8中（外線5投2中）砍下20分5籃板2抄截1阻攻。雷霆則有去年的榜眼霍姆格倫（Chet Holmgren）摘得21分9籃板，命中率也是驚人的10投7中（外線2投2中），兩位新秀長人還留下正面對決的精采鏡頭。

霍姆格倫雖然比文班亞馬早一個梯次，但他上季因為腳傷沒有出賽，本季才會正式上陣，實際上和文班亞馬都是菜鳥。文班亞馬此戰在一次進攻之中，自己從三分線外帶球衝入，投籃得分還造成霍姆格倫犯規。外界有人擔憂文班亞馬的體重不夠重，不過他的敏捷身手令人驚嘆，霍姆格倫同樣是極度瘦長的體型。網路已有球迷設想兩人為聯盟新一代的「賈霸與張伯倫」。

另一方面，籃網的麻煩人物班西蒙斯（Ben Simmons）回來了，他今年2月中旬以後就沒再上場比賽。籃網熱身賽首戰對湖人，「Ben 10」西蒙斯看來精神奕奕，14分鐘就拿下10分3助攻，這個效率和上季例行賽判若兩人（場均6.9分），本季應該能給籃網帶來助益。湖人詹姆斯（LeBron James）也在熱身賽登場，攻下10分3籃板5助攻，湖人129比126獲勝。