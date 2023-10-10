藝人大S與汪小菲已離婚1年多，期間新聞不斷，雙方早已撕破臉，但沒想到汪小菲9日凌晨在直播中鬆口說還愛著大S，大S經紀人昨更證實他私下多次求復婚被拒。對此，嘉基醫院家醫科醫師安欣瑜直呼，整件事她看了覺得毛骨悚然，碰到這類渣男，越是懂得體貼的好女孩越容易被利用。

安欣瑜今天在臉書發文，看到汪小菲向大S深情求和的事讓她毛骨悚然，指出汪小菲數度酒後失態的舉動網路上都查得到，且前妻已經再婚，「這樣駭人的窒息式攻擊、毀謗，接著是驚天動地的求和，根本渣男無誤」。

安欣瑜指出，渣男不一定是達到疾病程度的人格障礙，但卻已經走在人格障礙的路上，越是懂得體貼、知錯能改、會自我鞭策的好女孩越容易被利用，以為自己買了績優股，結果發現下跌時繼續投入想攤平成本，卻越陷越深。

安欣瑜說，女孩們面對這種渣男，離開是唯一的選擇，所有損失就當作沉沒成本吧，不需要也不用追回；同時她還分享精神科醫師王俸鋼所寫的「渣男：病態人格」給每個想談戀愛的人，及早辨識出渣男，好好保護自己。