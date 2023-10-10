一名陸軍下士不小心夾帶機密文件到伙房，怕受到懲處又將機密文件丟棄，遭控涉隱匿國家機密罪，連帶直屬連長也被質疑涉嫌遺失國家機密罪，兩人雙雙被軍方移送法辦，嘉義地檢署近日偵查終結，考量李姓下士是一時失慮犯罪，予以緩起訴處分，但需寫悔過書、支付公庫2萬元，另陳姓女連長不起訴。

嘉義地檢署的緩起訴處分書指出，29歲李姓男子在大林鎮某營區陸軍步兵連擔任下士，今年5月5日深夜前往連長室拿取伙房簿冊時，不慎將辦公桌上內含國家軍事機密文件夾帶回伙房寢室，隔天，李男將伙房簿冊及機密文件攜至伙房實施食勤作業，作業結束後，將機密文件與其他文件收至水銷紙箱內。

之後連隊長官發現機密文件遺失發動調查，李姓下士5月10日至伙房作業時，在紙箱內發現這一分機密文件，為避免遭懲處，將機密文件丟棄在伙房內的大宗庫房層架上方，但隔天就被連隊士官尋獲文件，嘉義憲兵隊偵辦後，將李姓下士移送嘉義地檢署，而陳姓女連長因涉犯國家機密保護法第35條第2項之過失遺失國家機密罪嫌同樣被法辦。

檢方偵結，審酌李男無前科，因一時失慮犯罪，且犯後坦承犯行，經此教訓後，應無再犯之虞，以緩起訴為適當，緩起訴期間為1年，需寫悔過書及支付公庫2萬元。

另檢方認為，李男將國家機密文件隱匿丟棄在伙房內的大宗庫房層架上方後，於隔天上午被找到，顯見陳姓女連長僅是一時未能尋獲機密文書，與國家機密保護法「遺失」要件有出入，陳女犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。