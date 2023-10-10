新竹縣各界慶祝112年雙十國慶暨升旗典禮，10日在縣府前廣場舉辦，現場旗海飄揚，國民黨立委參選人林思銘和徐欣瑩都趁此機會爭取民眾支持，期達到國民黨主席朱立倫「竹縣2席立委全壘打」的目標。

林思銘表示，選舉只剩下90天左右，他在立法院開會及主持會議，散會後抓緊時間回新竹參加各鄉鎮市活動，爭取選民的繼續支持，深信一步一腳印為新竹縣打拚，為人民服務，才能獲得民眾的信任與認同。強調總統大選只有票投侯友宜當選，才能帶來兩岸和平和經濟發展。

林思銘在竹縣立委第2選區，目前檯面上對手有民進黨曾聖凱和王婉諭，他說都是可敬的對手，他不會掉以輕心，對自己的選情充滿信心，相信他跟徐欣瑩都能順利進入國會，為國民黨在新竹縣揮出全壘打，與楊文科縣長結合成建設縣政的鐵三角，打造新竹縣成為台灣幸福、繁榮的科技首都。

「目前地方選情跟全國選情很像！」徐欣瑩在竹縣升旗典禮的會場發送國旗貼紙給民眾，她認為民進黨對總統大選已就定位，綠營從中央到地方似都有作戰共識，但藍軍還可以發揮更大的整合力量。

徐欣瑩在竹縣立委第1選區的主要對手有民進黨詹紀緹和綠黨余筱菁，徐欣瑩指這幾個月勤跑基層拜票時，強烈感受民眾最普遍的期望就是安定和平，再者是進口蛋和萊豬等造成食安問題，民眾都有很大的焦慮。

徐欣瑩指國民黨有既定的步調與做法，會一步一腳印，維護兩岸和平，她會很努力地在基層爭取支持，也希望民眾能夠更深入的認識每位候選人，她有信心能進入立法院，為新竹縣鄉親服務。