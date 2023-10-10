今為中華民國112年雙十國慶日，國民黨表示，蔡英文總統演說內容中處處吹噓，成民生凋敝、兵凶戰危現實最大反諷。他們痛批，民進黨執政七年，弊案層出不窮，內政失敗，掏空國家並傷害人民，尤其是台獨意識形態作祟，更讓中華民國國際生存空間受到壓縮。

國民黨表示，民進黨蔡英文政府自負且沉淪，執政七年來，無論是「新冠肺炎」防疫期間政策混亂造成台灣人民的生命財產受到巨大損失，還是「潛艦國造」過程的種種疑雲，亦或是「年金改革」對軍公教的汙名化，同時「一例一休」對勞工朋友的傷害，以及「中火」火力全開、導致全台多次大停電的躁進能源政策，甚至強逼人民吃下含有「瘦肉精」的豬肉來換取尚在倡議階段的對外貿易，這些掏空國家、傷害人民的失敗內政，台灣人民不會忘記，蔡英文總統及民進黨政府更欠全台灣人民一個道歉。

國民黨指出，蔡英文不敢面對國內失敗的施政方針，反覆提及似有績效的外交成就，但其內容皆為虛無飄渺的文青式語言，使用大量形容詞來替自己糟糕的外交成績塗脂抹粉，刻意迴避具體的數據怕勾起台灣人民的回憶。蔡英文執政7年，中華民國斷交9個邦交國，外交部宛如「斷交部」，更無法如同過去國民黨執政時期一樣參加世界衛生大會（WHA）及世界民航組織（ICAO），中華民國在國際上的地位不僅沒有進步，反而嚴重倒退，皆因民進黨的台獨意識形態作祟，致使壓縮中華民國的國際生存空間。

國民黨強調，蔡政府沾沾自喜、暗藏台獨的兩岸政策正是把台灣帶入兵凶戰危的罪魁禍首，把「九二共識，一中各表」視為洪水猛獸，逢中必反、抗中保台的激進政治口號造成兩岸關係降至20年來的冰點。當蔡英文總統口口聲聲說要保護台灣人民及主權時，卻對去年飛彈越過台灣上空隻字不提，讓2300萬台灣人民再次陷入戰爭恐懼邊緣，民進黨蔡政府正是兩岸和平、區域和平發展的絆腳石與「麻煩製造者」，絕非其自稱的貢獻者。

國民黨表示，民進黨執政七年來貪腐弊案層出不窮，除了綠能風力發電被爆出採購價格高於市場行情，台南學甲光電爐渣案領政府補貼一魚三吃，疫情期間政策失誤發國難財，缺口罩時；發口罩財、缺疫苗時；發疫苗財、缺快篩時；發快篩財，8400億前瞻基礎建設大撒幣債留子孫、債留曾孫，進口巴西蛋的超思及過期爭議等等罄竹難書，民進黨傲慢濫權，藉由以上種種政策掏空台灣，至今都未對台灣人民道歉。

國民黨譴責，蔡政府讓中華民國這7年來無論於兩岸、外交、內政都倒行逆施、成績慘澹，毀憲亂政的行為使國家受到巨大的傷害，放任黨內派系發展裙帶關係，任意啃食掏空國家的財政及破壞原本完善的文官制度，任人唯親、派系優先，更獨裁濫權導致民主退步，除了濫用社維法傳喚與威嚇民眾傷害言論自由，連一個女大生朝賴清德提問都要被綠營側翼網軍肉搜、出征。

國民黨強調，偷渡台獨思想的「中華民國台灣」只是進一步借殼到「台灣」的過渡，兩者皆非主流與國際共識，主流民意的共識是唯一正道的「中華民國」。多數民眾都相望2024年總統大選下架無能顢頇的民進黨，實現政黨輪替，才能把公平及正義還給台灣人民，好讓人民享有言論自由不必擔心被查水表、被傳喚，真正把權力還給人民。明年總統大選台灣人民定要睜大眼睛，不能讓賴清德在蔡英文失敗的道路上繼續越走越遠，這傷害的不僅僅是中華民國，更是2300萬台灣人，以及國際區域和平穩定的未來。