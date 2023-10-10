銀行局指出，15家銀行提供商業型以房養老貸款的服務演變至今，除一般貸款方案外，也有結合信託及保險商品者，年長者可依據其實際需求，選擇適合的貸款方案，今年以來各家穩定發展，截至今年9月底，以房養老貸款的核貸件數達7,446件、核貸額度約新台幣426億元，今年以來分別成長11.18％、12.7％，持續穩定成長。

就前五大開辦銀行的來看，前二大合庫銀、土銀的核貸件數皆破2千件、核貸額度累計已破百億元，分別達167.09億元、102.66億元，年增率各達14.56％、11.49％，而華銀、一銀核貸額度累計則皆破50億元，分別達58.04億元、57.97億元年增率各達17.78％、38.68％，台企銀則核貸額度19.11億元、年增約5％。

若從區域別觀察，「北北基」累計核貸件數仍最高達3,769件、累計核貸金額293.86億元為最大宗，其次為「中彰投」累計核貸件數達1,100件、累計核貸金額近43.83億元，排名第三的「桃竹苗」累計核貸件數有845件、累計核貸金額達32.84億元。

目前銀行以房養老貸款平均承作年限為19.58年，觀察性別分布，女性較男性更有以房養老意識，在銀行已核貸的7,446件以房養老案件中，有4,252件為女性申辦、占比57.1％，男性僅3,194件、占比42.9％。

銀行局指出，為方便民眾瞭解及獲取相關資訊，金管會銀行局已於官網設置「商業型以房養老貸款」專區，提供相關業務概況及統計資料，並可連結到銀行公會全國聯合會「商業型以房養老貸款資訊」，以取得目前各銀行辦理該項業務之相關訊息。