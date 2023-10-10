一名女大生分享，她母胎單身20年，很想脫單，但因為缺乏與男生相處的經驗，因此只要在男生附近就會過度緊張，後來她決定下載交友軟體，練習和異性聊天，沒想到竟有一堆男網友誇她漂亮，還說她是「瘦版舒華（韓國偶像）」，讓她無奈大嘆「長得漂亮也沒人追」，引起網友討論。

一名女網友匿名在Dcard上分享，她已經母胎單身20年，由於高中念女校，缺乏與男生相處的機會，因此念大學後，她與男生對視或說話都會很緊張，因此別說「脫單」了，光是要和男生講話她都做不到。

女網友表示，看著身邊朋友一個接一個脫單，讓她看了很羨慕，因此決定下載交友軟體學習與異性聊天，怎料剛下載不久，不少男網友就一直誇獎她長得很漂亮，甚至還有人給出「瘦版舒華（韓國偶像）」的超高評價讚美，但因男網友都覺得她不乏追求者或情史豐富，遲未採取行動，因此她玩了一陣子的交友軟體，至今都還單身。

女網友指出，與男網友傳訊息聊天的時候，她比較不會尷尬，因此許多人都說感覺她是一個活潑開朗的女生，也很會和男生相處，但現實狀況是，只要變成實體見面，她就會很尷尬，對此原PO崩潰直呼「長得很漂亮，但沒有人追怎麼辦？」

討拍文一出，卻引來網友吐槽，不少人表示沒圖沒真相，而且真的美女絕對不缺追求者，會不會是男網友們只是客氣了，「雖然很壞，可是看到有人自己發這種文章我還是覺得很好笑」、「客套而已是在暈什麼」、「有沒有可能你只是普通女生？」

另有網友替原PO緩頰說，這種發文蠻可愛的啊！而且有自信是好事情，她又沒防礙到任何人，沒必要惡意謾罵人家吧？