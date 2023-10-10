國民黨總統候選人侯友宜指派國民黨秘書長黃健庭、侯辦執行長金溥聰向民眾黨磋商，民眾黨發言人陳智菡今再倡，藍白合應先確立民調前提再見面。侯友宜競選辦公室發言人李利貞強調，合作方式不設前提，可以討論，重點是先確立方向，理念相近，就能推動實質合作，而黃健庭和金溥聰準備與民眾黨協商。

李利貞表示，正如同柯文哲過去一直強調，雙方政黨對於國家的未來走向，要有共同的價值理念，重大治國政策及責任政治，要有共同的方向，整合過程要公開進行，避免淪為政黨私自利益分配，這些應該是藍白合作的「大我」主題，主題比「前提」都重要。

李利貞指出，既然如此，在這些重大目標下，先確認彼此政治理念相近，可商討訂立合作公約或綱領。至於合作方式，我們不設前提，民調當然可以討論。但因為藍白合必須「志同道合」，先確立雙方的價值理念和治國政策相近，接著就能迅速順利推動後續實質合作。

李利貞認為，國民黨已經明確建議雙方先談「三個層面、六個方向」，這是政黨合作的必要主題，國民黨和侯友宜競選辦公室，已經指派黃健庭和金溥聰二位重要幕僚代表先進行初步協商，充分展現對藍白合作的決心與誠意，期待民眾黨也能儘速指派人選，讓藍白雙方正式啟動合作的第一步，這應是雙方政黨支持者都樂見且期待要趕快進行的方式。