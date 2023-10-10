香港IG女神Bonnie憑藉火辣身材與精緻五官，在IG上擁有6.1萬名粉絲追蹤；近日她突在節目上自爆雖然與男友分手是因為對方出軌，但由於雙方住得近因此還有聯繫，在某次因緣際會下，兩人不小心擦槍走火，隔天被現任男友發現，導致兩人感情瀕臨破滅，更讓她一度產生輕生的念頭。

Bonnie近日上節目《戀講嘢》分享，她與交往四年半的男友分手，是因對方出軌，但兩人住得近，且男方時常以各種理由去她家，「他會過來說要拿一些東西，或是來看一下電視」，怎料就在某次前男友來時兩人竟發生了關係，「他突然抱住我，說我們真的要說再見了，然後一個眼神交會，Come on，就這樣發生了這一次」。

基於當時自己對於前男友的戀情仍有些吃醋，她坦言：「有點不捨得，也有點報復的心態，狠狠地佔有了一次，但其實雙方都受傷，我對他有感情，他對我也有感情。我們都很傷心，就像悲情的男女主角」，不過隔天就被現任男友在垃圾桶中發現了使用過的保險套。

然而，現任男友抓包後直接打電話質問她：「為什麼你要這樣做，我整天都把時間留給你陪你啊！」Bonnie表示，當事情被揭發後，走到天橋打算輕生，但當時巧遇一名流浪漢讓她改變主意，離開後就遇到了來找自己的男友，她哭著表示不想分手，兩人最後重修舊好，感情也變得更加親密。

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