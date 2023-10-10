東北季風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸，宜蘭、花蓮、屏東及台北、中南部山區有局部大雨發生機率，將一路下到今天晚上。

今天東北季風增強，迎風面北部、東半部降雨機率較高，氣象署午後針對基隆北海岸、台北市山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣及花蓮縣發布大雨特報，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。