「晶艷紫寶石」加入紫蘇、檸檬增添酸香風味，加入紫蘇使茶飲呈現紫色，好看好喝。（旺月捌提供）

寒露過後，天氣漸涼，手搖飲品牌推出新茶品迎接秋季，走質感風的茶飲品牌「旺月捌」推出3款國寶茶系列新品，以南非國寶茶為基底製作，皆不含咖啡因，對身體負擔較小。3款新品包括「南非綠寶石」、「晶艷紫寶石」、「琥珀黃寶石」，10月12日(含)前可享88折優惠。

「旺月捌」主打格調高雅的清爽茶飲，透過淺紫視覺、簡約店裝及高品質的清爽風味，希望讓客人喝手搖飲也能喝出質感。近期品牌推出3款國寶茶系列新飲品，業者表示：「我們特地選用未經發酵的國寶茶茶葉，保留更多營養成分，3款茶品都不含咖啡因。」售價50到60元不等。

「南非綠寶石」為原茶，品啜一口就能感受到彷若大地青草的淡雅清香，茶湯為清亮綠色，因此命名「綠寶石」。而「晶艷紫寶石」加入紫蘇、檸檬增添酸香風味，十分清爽，適合連假大餐後享用；加入紫蘇使茶湯呈現紫色，因此稱之「紫寶石」。「琥珀黃寶石」則是加入百香果、蘋果增加水果香氣，微微的水果酸甜增添茶湯風味，是一款爽口茶飲；加入百香果讓茶飲呈現黃色，因此以「黃寶石」為名。即日起至10月12日，新品有88折優惠，適用到店自取。