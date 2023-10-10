慶祝國慶，台北市工務局公園路燈工程管理處使用上千盆夏堇、雞冠花等花草製作雙十造景，在仁愛圓環展出，即起至10月25日光復節為止都能看見。公園處表示，苗圃工班巧手製作的雙十造景，蘊含光輝10月的祝福與期許。

仁愛圓環位於仁愛路及敦化南路2條台北市重要林蔭大道交匯點，是台北市重要景觀節點。

公園處林晁嘉隊長表示，這次在仁愛圓環製作的雙十造景運用1300餘盆，由苗圃員工自行播種、培養的夏堇、雞冠花、千日紅、鼠尾草、矮牽牛等草花，在10月2日現地放樣，10月5日當日趕工1天完成。

公園處表示，節慶期間在仁愛圓環布置造景，多元造型及物件為市民帶來不同感官刺激，仁愛圓環可譽為「台北市城市綠化櫥窗」也不為過，為呈現出對配合光輝十月祝福，展期自10月5日起至10月25日光復節為止。

公園處表示，仁愛圓環的造景是期間限定，提醒民眾路過仁愛圓環，在注意交通安全的同時，也放鬆心情觀賞作品。