廟方準備多道題目，拷問夫妻之間怎樣認識、如何約會、有沒有親密稱呼等，讓老新人害羞地不停笑場。（白河十七戶南天宮提供／張毓翎台南傳真）

廟方特別製作方府千歲加持過、印有夫妻照片的幸福證書，給予參加者做紀念。（白河十七戶南天宮提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河十七戶南天宮建廟今年剛好滿一甲子，雙十國慶這天特別舉辦「千歲婚紗之戀」活動，邀請在地長者夫妻，穿上古裝嫁娶衣衫，在方府千歲的見證下走紅毯，重溫新婚回憶，廟方也準備多道題目，拷問夫妻之間怎樣認識、如何約會、有沒有親密稱呼等，有老新人互相對視一陣後，害羞的不停笑場。

建廟超過60餘年的白河十七戶南天宮，守護地方也見證許多恩愛故事，廟方選在雙十節舉辦千歲婚紗之戀活動，安排參與長輩們，分享當年媒妁之言到嫁娶的故事，有人歡喜、有人羞澀，讓眾人重溫過去媒妁婚嫁的故事。

廟方特別準備喜轎、嗩吶等道具，以古禮迎娶模式，迎接帶領老新人進場，還不免俗安排灑緣粉、踩瓦片、過爐火等橋段，最後向方府千歲行禮後，掀起紅蓋頭。

主委方張金鳳表示，許多長輩過去媒人介紹就結婚，且早期沒有漂亮結婚禮服可以穿，這次舉辦千歲婚紗之戀，希望能夠彌補當年的遺憾，也讓老新人們再次重溫婚嫁喜悅。

這場千歲婚沙之戀共有10對幸福眷侶參加，最高齡已經超過80歲，再次穿上喜氣婚嫁衣衫滿臉笑容。

為了感謝報名參與活動的幸福眷侶，廟方特別製作方府千歲加持過、印有夫妻照片的幸福證書做紀念。同時準備按摩椅、養生保健品等獎品抽獎，另外也準備3層蛋糕，祝福參加活動的夫妻幸福快樂。