巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」日前突襲以色列引爆戰爭衝突，仍在當地的永信旅行社旅遊團團員向媒體指控業者不接受從約旦返台的建議，是不作為。永信旅行社今天發表聲明駁斥。

TVBS新聞網報導，一名永信旅行社旅遊團團員接受訪問，指7日開戰首日入境以色列後，才看到新聞，當時向旅行社提議退回約旦飛回台灣，但遭到旅行社拒絕，業者指簽證更麻煩。這名團員認為，旅行社好像以省錢的方式在處理事情，希望旅行社以旅客安全為首重，讓他們先離開以色列。

永信旅行社發布聲明，駁斥相關報導，永信表示，以巴事件後第一時間，公司即成立危機應變小組，由總經理及所有管理幹部、領隊組成，所有的處理方式都是基於團體安全為第一考量安排，而非以成本考量，面對持續改變的當地實際狀況，永信努力做最好、最佳的判斷。

永信旅行社提出3點說明，針對報導指旅行社不作為及團員提早回台受阻，是不實想像與指控，在團體行進過程中，永信曾詢問團員是否行程提早結束回台，團員共同決議如期回台。

永信進一步說明，8日國泰取消航班，有少數團員希望馬上離開以色列，但由於當地8至9日空襲警報及砲聲，當地旅遊局及地接皆建議先暫留在耶路撒冷聖城最安全，勿移動，且邊境開開關關，有很多不確定，同時持續與航空公司溝通航班事宜，所有團員也知道永信處理的過程。

其次，在以色列當地所有處理流程及經過，永信都有向台北市旅遊公會及觀光署通報，並恪守突發事件，緊急應變SOP流程處理。

第三，永信指出，目前後續團體回台事宜持續與航空公司及團員協調溝通中，希望讓團體能安全平安返台。

永信表示，深知團員對所處當地環境的不安，但希望最終目的是讓團員能順利平安回台，對於不理性或不實的指控散播，公司會與律師研議後續處理。

觀光署日前統計，哈瑪斯突襲以色列時，有4個台灣旅遊團在以色列、1個旅遊團在約旦，5團共124人其中，雄獅旅遊團29人在9日已從香港轉機回台，旅天下的以約團將不入境以色列，巨匠及永信旅遊團都正安排旅客回台。（編輯：張雅淨）1121010