花蓮市公所斥資4000萬元在中山公園興建風雨球場，啟用不到2個月遭人惡意「燒胎」毀損。（民眾楊均濰提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所斥資近4000萬元，在中山公園興建市區首座風雨球場，未料啟用不滿2個月，本月8日遭人惡意「燒胎」毀損，讓民眾看了相當生氣。經警方調閱監視器循線追查，逮到2名破壞者，分別為19歲廖姓男子及1名未成年少年，儘管2人事後懊悔不已，仍被依毀損公物罪函送偵辦，市公所也將向其求償。

花蓮市公所經中央經費挹注及自籌款共近4000萬元，在花蓮火車站旁的中山公園籃球場，興建市區首座風雨球場，今年8月啟用，便成市民運動的好去處，未料有民眾8日上午前往打球，發現球場全新地面出現一道道「燒胎」痕跡，質疑遭人惡意破壞，氣得通報市公所。

警方接獲市公所報案，調閱球場監視器，發現8日清晨4時許，有一群年輕人騎機車進入球場，其中有2人不僅未戴安全帽，還持續場內持續繞行、聊天嘻笑，接著在地面上「燒胎」，見濃濃白煙散出後，隨即揚長而去，最後讓球場4處留下焦黑且無法清除的「傷痕」，其中2處漆面還被磨到能見水泥底部。

警方事發當晚便循線追查2名破壞者，分別為19歲廖姓男子與1名未成年少年，2人供稱當時只是因為好玩才騎車進入籃球場，其中未成年少年還無照駕駛，儘管2人對於自己的行為感到悔不當初，全案仍依毀損公物罪函送偵辦。

由於球場已出現高低落差，恐增添運動風險，鋪面勢必得全部重做。花蓮市長魏嘉彥表示，公園與球場嚴禁汽機車進入，對破壞公物者絕不寬待，球場受損部分修護，已請廠商估價，將向2人求償，希望他們對自己做的事負責。另外，公所未來會在入口處圍起欄杆，嚴禁車輛進入，並請警方加以取締。