今天是國慶日，各大醫院喜迎國慶寶寶！新光醫院今天上午就迎來4名女寶寶，台大醫院也迎接4男5女，其中包括一對龍鳳胎，而台安醫院也迎來2名國慶寶寶，其中一位女寶寶是41歲媽媽在凌晨1點產下，一旁的老公也感動得哽咽。

台安醫院今天迎來3位國慶寶寶，目前還有2人待產中。第一位是3000多克的健康女嬰，凌晨1點出生，今年41歲的媽媽表示，這是她的第一胎，很開心寶寶能在國慶日順利誕生，先生在一旁也感動到語帶哽咽。

台大醫院今天目前也迎來9名國慶寶寶，分別為4男5女，其中一對為龍鳳胎。台北榮民總醫院目前有2名新生兒，1名為剖腹產男嬰，1名為自然產女嬰。台北長庚醫院截至目前有2位國慶寶寶，都是自然產男嬰。

新光醫院今天上午6點到10點期間，就迎來4位新生兒，都是女寶寶，目前產房尚有2人待產。國泰醫院（含總院、汐止國泰、新竹國泰）目前生了5名國慶寶寶，2男3女皆為自然產，還有3名待產。台北醫學大學附設醫院截至今天下午2點40分共有1名自然產男嬰，尚有1人待產。

輔大醫院今天迎來2位國慶寶寶，皆為自然產男嬰，其中一名是台日混血，是夫妻倆的第一胎，上午7點30分出生。台灣籍的爸爸說，看到寶寶出生非常感動，日本籍的媽媽則表示，寶寶剛好在國慶出生，正逢翡翠騎士來台演出，感覺很棒，相信台日友誼會更加深固。