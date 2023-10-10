iPhone 15系列新機開賣以來，各種災情頻傳，不只機身過熱、截圖畫面變形，近日又爆出i15 Pro螢幕出現烙印與鬼影的問題，不少國內外用戶紛紛中招，再度引爆網友熱議，有人驚呼「買到機王」。

國外一名網友於MacRumors論壇發文指出，自己入手iPhone 15 Pro，還不斷吹捧這是他近年來用過最棒的 iPhone，不過現在心情很複雜，雖然沒有遇到多數人抱怨的過熱問題，沒想到螢幕卻出現首頁圖示的殘影，就是時鐘、照片、筆記、日曆等App，變成灰色影像烙印在螢幕上，即使切換其他頁面或是播放 YouTube都不會消失。

原po說，直到發文前2天才關掉「Always On Display」功能，他失望表示，竟在使用不到14天內，出現前所未見的可怕情況。

無獨有偶，螢幕烙印災情也燒到台灣。有網友在PTT「iOS板」分享購買第一批iPhone 15 Pro，半夜沒有開燈看到手機這一幕，同樣在螢幕出現首頁App圖示殘影。

其他網友看了直呼傻眼，「連展示機都還沒烙印吧，你這太扯」、「15pro真的一堆問題」、「若機王太多 就是品質或品管差吧」、「哀鳳要下神壇了嗎？」、「悲哀的是 非官網買的話只會修理 不會換新」。

目前蘋果尚未針對「螢幕烙印」災情做出回應，後續有待官方進一步確認。蘋果上周曾對過熱爭議澄清，直指該問題主要是iOS 17作業系統漏洞及第三方應用程式所造成，陸續已透過軟體更新來解決。

事實上，iPhone 15上市以來，災情一籮筐，除了最最令人詬病的過熱與耗電外，還有通話開擴音聽不見、無法移轉舊手機資料、LINE編輯圖片模糊變形等。