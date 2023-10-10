民進黨立委賴惠員（中）在會中與台下選民一一握手寒暄。（張毓翎攝）

距離2024選舉剩下3個多月，台南市第一選區立委選戰，國慶連假3位參選人走訪行程沒有停歇，爭取連任的民進黨立委賴惠員舉辦多場的座談會，希望選民繼續相挺；國民黨首次參選的新人周宏昌，勤跑各活動，增加曝光機會；上周剛宣布參選的前立委魏耀乾，利用假期拜訪地方老朋友，雖然起步晚，不過接下來將展開一連串的宣傳，加深選民對他的認識與了解。

賴惠員競選團隊在國慶日這天，於後壁、下營、新營一共舉辦5場說明會；賴惠員說，第一選區含括11個行政區，有山、有海，有小鄉鎮、有大城市，團隊於國慶假期持續在地方辦座談會，讓更多鄉親知道她在8年議員、4年立委任內推動了哪些建設，也透過黨籍市議員助講，將地方政府、中央推行的政策，一併向市民朋友報告。

國民黨台南市第一選區立委參選人周宏昌（左一）國慶日參加健走活動與選民搏感情。（周宏昌競選團隊提供／張毓翎台南傳真）

國民黨這次推出沒有在地淵源的周宏昌作為刺客參選，不過，對照現任立委擁有知名度，新人要出頭較為困難，但他把握時間勤走基層，發文宣爭取支持，國慶連假期間，他也到菜市場拜票，以及參加健走等活動與選民搏感情；此外，為了拚曝光，之後除了廣設看板，他計畫站上各重要路口拉票，開拓新票源。

上周剛宣布參選台南市第一選區立委選舉的前立委魏耀乾（中），接下來將展開一連串的宣傳，加深選民對他的認識。（魏耀乾競選團隊提供／張毓翎台南傳真）

73歲的魏耀乾是民進黨創黨元老，曾經擔任2屆立委，後來與民進黨理念不合而退黨，淡出政壇後，回歸牙醫30多年也不問政治，這次捲土重來參選，反映出深綠人士對民進黨的不滿；魏耀乾的競選團隊人員表示，隨著選戰逼近，將啟動宣傳車繞行轄區的街道巷弄，並會到各處宣講闡述理念，全力宣傳。