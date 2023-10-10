民宅淪賭場！泰籍移工揪友開玩「十八仔」惹民嫌 遭警暗夜突襲

警方將賭客及負責人帶回偵辦。（照片 / 劉詠韻翻攝）

新莊警分局日前接獲線報，指稱民安路一區某處民宅常有不明人士進出，疑似外籍移工聚眾賭博。警方經連日蒐證，協請移民署北區事務大隊，新北市專勤隊於昨（9）日凌晨1時許前往攻堅，並將賭場負責人泰籍張姓男子、14名泰籍賭客，及另1名台籍賭客逮捕歸案，訊後全案依《賭博罪》、《社會秩序維護法》法辦。

新莊警分局指出，本案一共帶回15人，並從現場查扣賭資27萬8600元、抽頭金1萬2200元、監視器鏡頭2顆、電腦1台（主機、螢幕）、撲克牌6副、計算機7台、骰子（賭局）9顆、手機1支等證物。

泰國「Hi-Lo」近似台灣比骰子「十八仔」。（照片 / 劉詠韻翻攝）

根據警方說法，該賭場是以泰國流行「Hi-Lo」為主要玩法，張姓負責人每次將邀請不少泰國籍同鄉前來聚賭開玩「Hi-Lo」，玩家可將3顆骰子進行比大小，近似台灣比骰子「十八仔」，玩法簡單，也無須過多器具，因此於泰國相當流行。

訊後，本案張姓負責人依《賭博罪嫌》移送新北地檢偵辦，其餘14名賭客則依違反《社會秩序維護法》進行裁罰。

新莊警分局提醒民眾，賭博行為害人害己，應培養正當休閒娛樂，切勿以身試法。若有違法情事，將嚴加究辦。