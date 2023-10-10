巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）上周末對以色列發動攻擊，導致中東衝突加劇，市場關注這是否將影響聯準會（Fed）的決策，到目前為止，Fed基金期貨交易商認為今年不再升息機率已提高。

根據CME的FedWatch工具，市場預料11月暫停升息的可能性由一天前的72.9％勁揚至88.5％，12月按兵不動的可能性由57.6％驟增至74％，意即Fed利率會維持在5.25～5.5％的22年高點。

以色列與哈瑪斯兵戎相見恐令油價大漲，帶動通膨又升溫，Macro策略師Henry Allen和德意志銀行研究分析師Cassidy Ainsworth-Grace皆提到可能會出現類似1970年代的停滯性通膨（stagflation）、或是令人不樂見的通膨升溫、經濟減緩的情況。

顧問公司FE International投資銀行部門主管Randal Stephenson則稱，現在評估市場反應仍言之過早，這取決於這場衝突擴大的速度和範圍。