有媒體今（10）日公布2024總統選舉政黨輪替議題民調，64.5%民眾表態力挺，不支持僅占25.8%、剩下9.7%則為未表態。而在「藍白合」對上民進黨總統參選人賴清德的支持度，「柯侯組合」以50.4%領先賴的38.0%、「侯柯組合」則是47.3%對上賴的41.9%。

上述民調由CNEWS匯流新聞網舉行，調查時間為10月7日到8日。值得注意的是，此民調另針對民眾黨總統參選人柯文哲拋出的「藍白合」比民調，輸的退選之倡議進行詢問。結果發現，有37.3%支持柯文哲的說法、另外有高達41.4%的民眾則認同國民黨總統參選人侯友宜拋出的「民調不是唯一方式」、剩下21.3%則為未表態。

至於在四腳督民調部分，賴清德依然以31.6%支持度持續領先、柯文哲26.7%居次、侯友宜17.0%排第三、鴻海創辦人郭台銘則以11.2%墊底、剩下13.5%則為未表態。

此民調總計完成2045份有效樣本，市話占1030份、手機占1015份。針對市話合併手機調查使用解聯立方程式計算本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，同時依電話使用行為的比例進行併檔。該市話合併手機調民調在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.17個百分點。並依內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。