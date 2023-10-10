國民黨南投縣第一選區立委馬文君，近期因為潛艦國造案深陷政治風暴，同黨南投縣長許淑華10日針對名嘴提告馬文君「外患罪」，痛批民進黨「全黨打1人」，根本企圖影響馬文君選情，氣得直說「馬委員應該直接向他們提告！」

再3個多月就要立委選舉，許淑華日前在茶博會上公開發言，心疼馬文君被選戰對手打成「馬蜂窩」，今天在國慶升旗典禮後接受本報訪問時直言，不容這些不實謠言持續傳播，她除了會找各種機會協助跟鄉親澄清謠言，也呼籲黨中央應該全力聲援馬文君，讓民眾知道真相，不讓這些想從馬文君身上賺取「政治紅利」的人得逞！

許淑華說，馬文君委員近日遭民進黨嚴重抹黑，甚至利用網路、媒體跟民進黨中央「固定出菜」，對馬文君委員進行人格上的抹黑，最重要的目的就是希望在這次選舉中獲得「政治紅利！」

她並以近日看到不管是民進黨中央或其他人點火後，其他地方就開始不斷延燒情況表示，雖然馬文君委員實際上已經提出數據與證明讓民眾釐清真相，可惜這個「抹黑產業鏈」相當龐大，加上昨天許多名嘴也加入戰局，甚至對馬文君提告「外患罪」，「我認為馬委員應該直接向他們提告！」因為接下來再3個多月就要大選，這對馬委員會造成很大影響！

「我們不能讓這些錯誤訊息不斷在社會上蔓延，甚至透過地方上不斷耳語傳播，對馬委員選情造成影響！」許淑華指出，馬文君在地方服務將近30年時間，鄉親對她都有相當的認識，也肯定她對鄉親所做的貢獻，但民進黨這種從中央到地方一貫手法就是「全黨打1人」，這種24小時內不斷接2連3的打法，很少有政治人物可以承受，雖然馬文君已經有強硬作法與回應，但她擔心仍無法透過資訊對等情況下讓鄉親真正了解。

對於這種想要企圖從馬文君身上賺取政治紅利的名嘴，許淑華建議馬文君「就直接提告！」她說，地方上她會把實際情形跟鄉親做說明，尤其馬委員也提供相關資料，她希望黨中央也能聲援馬委員，做更多澄清，讓民眾了解事實真相。