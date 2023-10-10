美國哈佛大學出現親巴勒斯坦的學生連署信，將中東深陷的暴力歸咎於遭受伊斯蘭主義團體哈瑪斯集團突襲的以色列，引發一些哈佛校友撻伐，並敦促校方應對連署人採取行動。

由34個哈佛學生組織組成的聯盟表示，在以色列占領巴勒斯坦數十年之後，他們「認為以色列政權應對眼前的所有暴力行徑負起全部責任」，並說「唯一應受指責的是種族隔離制度」。

參與連署的包括穆斯林及巴勒斯坦支持團體，以及背景各異的其他團體如「哈佛猶太人解放組織」（Harvard Jews for Liberation）和「非裔美國人抵抗組織」（African American Resistance Organization）等。

路透社無法查證確認有多少學生支持這項連署。

哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）和15位院長在內的校方高層今天發布聲明指出，「哈瑪斯集團（Hamas）週末針對以色列公民展開突襲造成死亡與破壞，令他們感到心碎」。但聲明中避免直接提及上述學生連署或對此作出回應。

哈佛大學在美國政壇是最具影響力的大學，已經產生8位前總統，而當今最高法院9位大法官中就有4位是哈佛人。

有幾位哈佛校友批評現今哈佛領導階層未能對此事作出回應，前哈佛校長薩默斯（Lawrence Summers）便是其中一位。薩默斯曾在前總統柯林頓任內擔任財政部長。

薩默斯在社群媒體X上寫道：「哈佛領導階層沉默以對...讓哈佛看似對猶太國家以色列所受恐怖行徑展現出最佳中立態度...我感到噁心。」

雖說大學通常是言論自由和激進思想的堡壘，但這封學生連署信卻引起政治圈不同回響。

來自紐約的共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）斥責這紙聲明為「屠殺無辜婦孺」罪行開脫，「可惡至極且令人髮指」。特凡尼克也是哈佛畢業生。

哈佛法學院畢業的共和黨籍聯邦參議員克魯茲也在X平台上寫道：「哈佛到底出了什麼問題？」 （譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1121010