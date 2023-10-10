為打造新世代智慧學習環境，新竹市政府規畫以科技、國際、人文為教育核心價值，配合教育部「中小學數位學習精進方案」政策，同時積極實行「班班有網路，生生用平板」及「班班有大屏，1師1載具」，要以數位載具翻轉教育，建置數位友善「智慧校園」。

市長高虹安表示，新竹市全面推動數位教育，成立數位重點學校，讓數位社群輔導團隊深入各校，了解各校於數位教學的現況，並根據學生需求立即給予解決方法。

此外，市府也積極推動「班班有網路，生生用平板」、「班班有大屏，1師1載具」政策，將在未來3年內以每年建置800間智慧教室的目標，逐步完備竹市46所國中小班班有大屏計畫，提升軟硬體資訊設備，打造優質數位學習環境，並積極精進教師資訊技能與素養，啟發教學創新知能，提升孩子學習效能，落實「新竹好學」精神。

教育處長陳木金日前親自頒發數位重點學校聘書，共有11校獲聘，其中，今年擴校增加兩校強棒加入，分別是三民國中與高峰國小。數位輔導組總召南隘國小校長賴黃宗強調，希望透過數位教育，讓教室E化無邊界、學習穿時空，幫助學生培養自主學習到終生學習的無限量能。

陳木金表示，今年教育部推動數位學習績優徵選方案，新竹市推薦三所績優學校，包括南寮國小、光華國中、青草湖國小，以及兩位績優教師，分別為東門國小資訊組長吳俊成及、竹光國中資訊組長陳乃誠，參選陣容堅強。

他同時指出，南寮國小自2009年起，即配合教育部政策，踏上推動資訊融入教學之路，陸續參與資訊融入教學與行動學習等計畫，2017年更毅然加入教育部的適性教學計畫，7年來在歷任校長的支持與鼓勵下，深耕運用自主學習於因材網發展，榮獲教育部2021年核心學校殊榮。

教務主任劉麗娟談起推動數位學習的這幾年，看到多數學生的學習動機顯著提升，孩子們甚至會主動要求老師多安排一些數位學習課程，許多觸覺型、動覺型學習風格的孩子在數位學習課堂上的表現更是讓老師驚艷。

教育處表示，將持續攜手學校打造新世代智慧學習環境，培養因應數位素養的未來人才，讓孩子於瞬息萬變的未來，能夠具有數位化終身學習的永續續航力。用智慧E化校園，讓新竹的孩子做世界的孩子，發揚「新竹好學」精神。