今（10）日是雙十國慶，前高雄市長韓國瑜表示，和平與繁榮都不是理所當然，除了祝福中華民國生日快樂，他也要感謝那些拋頭顱、灑熱血創立中華民國的先烈先賢、以及曾經或正在用生命捍衛國家、真正勞心竭力建設這塊土地的所有人，感謝有他們中華民國才有過去的112年，以及下一個、再下一個很多年，直到永遠。

韓國瑜今日在臉書發文說，「今天，是中華民國的生日。我們生日、要感謝父母，我們國家生日，應該要感謝誰呢？是誰創立了中華民國？是誰捍衛了這個國家？又是誰建設了這塊土地？112年前我們國家誕生在列強環伺、風雨飄搖的20世紀之初。這一百多年來，歷經烽火連天、曾經舉步維艱，但在青天白日滿地紅的覆蓋之處，中華民國仍造就了繁榮富足、保存了一方自由與民主。」

韓國瑜也提到，112年後的今天，世界並不平靜。烏克蘭烽煙未艾、以色列狼煙再起。雖然歷史上的烽火已然被我們遺忘、遠方的戰火似乎遙遠，但我們不能忘記，眼前的歌舞昇平、豐衣足食是誰的犧牲與功勳？

韓國瑜強調，「我們應該要心懷感激，感謝所有曾經為中華民國和這片土地付出血汗與心力的每一個人，我們也應該心存惕勵、居安思危，因為歷史告訴我們所有的和平與繁榮都不是理所當然。」

韓國瑜說，「今天，除了祝福我的國家中華民國生日快樂，我也要深深感謝那些拋頭顱、灑熱血創立中華民國的先烈先賢、以及曾經或正在用生命捍衛國家、真正勞心竭力建設這塊土地的所有人。感謝有他們，中華民國才有過去的112年、以及下一個、又再下一個很多年，直到永遠。」

韓國瑜的臉書貼文在短短一個多小時，就吸引8千多人點讚，許多網友都感動留言「中華民國生日快樂」，也有許多藍營政治人物留言祝福。