31歲劉姓男子不僅逃兵，還冒用江姓友人的身分，長達10多年都沒人發現。2年前他另涉過失傷害案件時，警方通知江男到案，才得知劉男冒用身分一事。永康警分局刑警王彥澤前晚下班途經台南市東區某燒烤店時，眼尖發現劉男後，立即通知員警合力將他緝捕。偵訊後，依偽造文書、妨害兵役等罪嫌分別移送台南地檢署、台北地檢署及台中地方法院歸案。

據了解，王彥澤8日下班途中行經東區一家燒烤店時，眼尖發現警方鎖定追緝已久的劉男，正與3名友人消夜聚會，立即通報大橋派出所警員劉耿銘、童子峰等人到場圍捕。逮捕過程中，員警在劉男身後呼叫他的全名時，儘管他故作鎮定不回應，但仍被警方順利緝捕歸案。

警方調查，劉男於2年前涉嫌1起過失傷害案件時，因冒用10餘年前江姓友人的個資，員警通知江男到案說明時，才得知江男的身分被劉男冒用，導致對方經常接獲警察機關到案說明的通知，讓江男不堪其擾，也讓警方注意到劉男，決心將他緝捕到案。

經查，劉男早於2013年即因冒名偽造文書被台中地院通緝，逃亡期間都以新北市江男的身分躲藏在南部，並在各大工地從事板模工作維生；劉男周遭友人及工地同事也都以為他是江男；期間，遇有員警盤查，劉男也都謊報江男的身分，因2人髮型、臉型相似，多次讓他成功蒙混過關。

10年來，劉男因躲藏沒有服兵役，又被台北地檢署及台南地檢署通緝，身上共有3條通緝罪名。