高市議員李柏毅遭網軍冒名散播恐怖主義，在網路新聞平台的聊天室內不斷，洗頻留言：「總統府廣場安裝了八顆遙控炸彈，兩小時後，引爆炸彈」，恐嚇言論多達10幾條。（李柏毅提供）

民進黨高市左楠區立委參選人、高市議員李柏毅又被網軍盯上！日前接連收到恐嚇信後，今（10）日又有網軍冒名其姓名、大頭照，在網路新聞平台的聊天室留言「總統府廣場安裝了八顆遙控炸彈，兩小時後，引爆炸彈」，李柏毅下午將到警局報案，絕對不讓步」。

李柏毅近期接連收到7封恐嚇電子郵件，署名包含警政署長黃明昭、國民黨立委王鴻薇與高雄市觀光局長高閔琳等，他4日下午到左營警分局報案，警方已展開偵辦。

未料，今天李柏毅又遭網軍冒名散播恐怖主義，在網路新聞平台的聊天室內不斷，洗頻留言：「總統府廣場安裝了八顆遙控炸彈，兩小時後，引爆炸彈」，恐嚇言論多達10幾條，引發網友撻伐。

李柏毅表示，今天居然還有疑似國民黨，或境外網軍冒名自己在媒體平台上鬧事、威脅要炸總統府的誇張行徑，嚴重影響政府國安，自己予以強力譴責。

李柏毅重申，無論這些匿名網軍如何盜用他的身分、如何威脅家人和國人的生命安全，「我都絕對不會讓步、絕對不會低頭，全力捍衛台灣自由民主與和平！」