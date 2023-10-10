基隆市暖暖區東勢街10日凌晨發生邊坡土石崩落狀況，市議員陳冠羽質疑是林業署護坡水保工程並未完善所致。（市議員陳冠羽提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區東勢街10日凌晨發生邊坡土石崩落狀況，市議員陳冠羽質疑是林業署護坡水保工程並未完善所致。（市議員陳冠羽提供／張志康基隆傳真）

暖暖山區又傳土石崩落恐擴大，議員質疑水保工程未完善。

基隆市暖暖區東勢街26巷10日凌晨再傳有土石自邊坡崩落，且較往年更靠近民宅。基隆市議員陳冠羽質疑，當地今年才在基隆市政府及林業署協力下，完成防護網及邊坡水保改善工程，但近日東北季風帶來的大雨，卻讓當地再次發生土石崩落。

陳冠羽表示，東勢街26巷71弄這裡的山坡，自2014年起，幾乎每年都會發生土石崩落的現象，而只要一發生，就每年都會上演基隆市政府與林務局（現改制後為林業署）互推責任的戲碼。

陳冠羽說，今年5月19日他在市議會總質詢中，向基隆市府提出要求，經市長謝國樑於6月29日赴現場了解，才由基隆市府進行邊坡防護網與損壞欄桿的修復，並由林務局進行邊坡水保改善工程，以避免土石持續崩落。

但10日凌晨再度發生土石崩落意外，陳冠羽質疑是林務局進行相關水保改善工程時，未進行全面的邊坡掛網植栽。他說，附近居民在林務局完工後，並未將所有可能發生土石崩落的區域，都進行掛網，仍能夠看到有土石裸露在外。

陳冠羽說，當然不排除林務局有拋草籽，企圖讓草籽發芽後，根系能夠抓住山坡的土石。但也許是草來不及成長，這次東北季風的雨勢稍大一點，就再度發生土石崩落的意外。

陳冠羽指出，除了凌晨有土石崩落外，一直到下午，當地都還有土石崩落的狀況。他已邀齊市府工務處、林業署及暖西里里長於11日上午進行現場會勘，希望能夠盡快解決當地土石崩落的狀況。