70歲歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，今年8月被判處有期徒刑3年2個月入獄，近日卻傳出陳盈潔由於急性腎衰竭、敗血病等病症送醫。陳凱倫今(10日)受訪透露事發隔天接到陳盈潔姊姊的電話，陳大姊表示當天突然接到獄方狂打15通電話通知陳盈潔病危的消息，全家人有如坐雲霄飛車一樣心驚膽跳。

陳凱倫去年爆出罹患扁桃腺癌，開刀並接受化療後撿回一命，據《自由時報》報導，陳凱倫與陳盈潔一家有多年交情，陳盈潔爆出在獄中急性腎衰竭送醫後隔天，陳凱倫便接到陳大姊電話，她先關心陳凱倫目前身體狀況，接著透露妹妹出事那天，手機接到桃園女子監獄連續打了至少15通電話，陳大姊得知消息後便趕往醫院，直到凌晨3、4時陳盈潔健康狀況才回穩。

陳凱倫進一步說，陳盈潔先前就老毛病纏身，不僅行動不便又有失智症狀，又因沒喝水習慣，身體狀況才會越來越糟，導致急性腎衰竭送醫，醫生已經提醒家屬要做好最壞打算，可能未來需要持續洗腎，而陳盈潔的弟弟先前對外表示目前能把命保住就好，後續再看狀況。

據知，本月8日陳盈潔因血壓變低，有呼吸衰竭、腎衰竭跡象，緊急送醫急救，陳家大姊和弟弟也趕到醫院，陳盈潔弟弟表示陳盈潔目前意識清楚，跟她說話還能點頭回應。而許常德則在Podcast節目透露，陳盈潔發病當天多次嘔吐，更因雙腳無力，上廁所時掉進廁所爬不起來，讓人相當憂心，也感謝當時身旁熱心人士的相救。