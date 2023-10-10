今天是雙十國慶，蔡英文總統今天上午發表國慶演說表示，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。民眾黨總統參選人柯文哲今下午受訪酸說，「你說維持現狀是守護台灣，我說維持現狀就變成中共同路人」。

針對蔡英文國慶文告有何看法，柯文哲表示，總統文告他大概翻了一下，在最後一段，蔡英文總統說她的任期在明年520結束，但是國家會繼續走下去，這個就對，「我們都不應該說，2024不甘她的事，或是說只是來當4年總統、不是來當10年的，這種態度就不對」，台灣應該永續發展，這是他認同的部分。

柯文哲接著說，至於有一些數字就要吐槽，2024年社宅20萬戶，他每次看到這題目就說，不要講一大堆，只問兩個問題，已開工、已完工幾戶？不曉得20萬怎麼做出來的；至於財政穩健，明明就負債累累、特別預算常態化，他昨天特別講，不可以讓特別預算常態化，不管是社會住宅、財政，「老實講，我最怕獨裁者喊團結，不聽話馬上就網軍出征」，台灣應該永續發展，其他就看一看。

對於蔡英文談到維持現狀，柯文哲直言，這本來就是這樣，「我們內心滴滴咕咕的是，你說維持現狀是守護台灣，我說維持現狀就變成中共同路人」。

另外，柯文哲被質疑坐在台下很少拍手，柯文哲則說，「我明明坐在第二排，就算拍手也看不到，這個就太惡意解讀」。至於蔡英文說任期到明年520，拍的最大力？柯稱，自己坐在第二排，要拿到上面來拍才看得到，「我在下面拍你怎麼看得到，奇怪」，受不了媒體這種報導。