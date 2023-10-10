出遊住飯店，報到後第一件事就是先檢查房間，看房內有沒有什麼缺失，一名網友詢問，大家進房間第一個檢查的地方是哪裡，貼文PO出後大批人回答先檢查床，不過有房務員曾表示，進房後要先檢查浴室，包括浴缸、馬桶墊等，房務員最常忘記擦。

原PO日前在PTT表示，準備要去東部玩，問大家進飯店房間第一個檢查什麼？問題一出，許多人紛紛留言：「看冰箱有沒有免費飲料」、「逃生路線」、「老人都會先敲門」、「蓮蓬頭，通常聞到屎味我就會要求換一間」、「絕對是馬桶有沒有通」、「針孔」。

但最多的人在意床，「先躺床呀，看舒不舒服」、「床單跟枕頭乾不乾淨」、「先檢查棉被內面，聞一下」、「鬼房會把符貼在衣櫃或床墊床底，必看」、「建議先花幾秒看個床下，國外新聞真的床下有過『派咪呀』」。

但過去曾有房務員分享，進房後第一步要先檢查浴室，像是浴缸、馬桶墊等，建議用酒精消毒一遍，因為有些房務會忘記擦，再來是房內所有杯子，漱口杯、馬克杯等，要用前最好先沖一下，至於床單房務員是一定會換，看被單有沒有摺痕就知道，另外熱水壺也不用怕會髒，若有客人拿去煮有油的東西，飯店會把整個熱水壺換掉。