國慶連假最後一日屏南北返車流湧現，恐塞到晚間8點後。

雙十國慶連假，根據屏東縣警局統計，前3天行經枋寮鄉水底寮南下車流累積突破11萬輛次，10日為連假最後一天，預計北返車流高峰會出現在下午4時至晚間8時，枋寮警分局將依交通隊交控中心指示，視車流數據機動採取調撥車道或分流措施因應，以加速消化水底寮五岔路口北返車潮。
警方表示，目前北返車多順暢，枋警規畫「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故，同時建議北返用路人避開車流尖峰時段；警方特別呼籲，行經車多路段時耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締違規車輛，以維護行車安全。
雙十國慶連假，根據屏東縣警局統計，前3天行經枋寮鄉水底寮南下車流累積突破11萬輛次，10日為連假最後一天，預計北返車流高峰會出現在下午4時至晚間8時，枋寮警分局將依交通隊交控中心指示，視車流數據機動採取調撥車道或分流措施因應，以加速消化水底寮五岔路口北返車潮。
警方表示，目前北返車多順暢，枋警規畫「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故，同時建議北返用路人避開車流尖峰時段；警方特別呼籲，行經車多路段時耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締違規車輛，以維護行車安全。
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