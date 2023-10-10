前高雄市長韓國瑜昨（9）日PO出與民眾黨總統參選人柯文哲的合照，並表示整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待。由於國民黨總統參選人侯友宜、韓國瑜將在明日合體，資深媒體人黃揚明認為，韓國瑜PO照釋放出「可以跟柯談，也可以跟侯談」的訊息，即使沒被授權，但有辦法告訴雙方彼此的需求。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，柯韓會面的照片由韓主動發出，雖字數不多，但每句都是關鍵，包括「整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待」、「只有輪替可以保持國家的清新與活力，防止貪婪與腐敗繼續腐蝕我們珍愛的寶島」等，透露出要大家聽聽民意、看看有六成以上民意支持在野整合或政黨輪替，藍白要合不是一黨一人，而是整個大局力量促成。

「韓國瑜將藍白整合格局拉高」，黃揚明認為，韓國瑜的庶民政治是國民黨所缺乏的，並將國民黨與人民距離拉近了，顯示韓的力量在國民黨舉足輕重，韓深知其力量若不小心，恐讓國民黨分裂，因此帶著國民黨、在野陣營往正面力量走。

黃揚明提到，韓國瑜與柯文哲在8日傍晚見面，約在24小時後決定把照片發出來，並寫下這些文字，透露了一些訊息。黃揚明進一步指出，因韓國瑜明將與侯友宜合體，某種程度要告訴大家，他可以跟柯談，也可以跟侯談，「我跟你們都可以合作」，即便沒有被授權，但有辦法告訴彼此，需求在哪邊。黃揚明強調，韓國瑜已經看到藍白能不能合作的重點，不是侯、柯兩人的主觀意願，而是整個社會的期待。

黃揚明指出，韓國瑜這篇文章沒偏袒任何人，強調現在主流民意走向，並點醒大家要往這個方向走。此外，韓在此時將照片PO出來，一方面也是因為國慶日，大家相對來說有中華民國共識，如何讓國家更好的心情會因此被拉出來。