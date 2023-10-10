新北市萬里蟹正值肥美季節，新北市政府與新北在地棒球隊富邦悍將今年再度合作，邀請Fubon Angels啦啦隊人氣女孩「檸檬」、「丹丹」，10月14、15日現身富基魚市及龜吼漁夫市集擔任「一日店長」，與攤商及民眾進行互動，傳授挑選萬里蟹的祕訣，為北海岸的鱻猛海產應援。

當日在魚市消費滿千的民眾還能與一日店長進行合照並獲得親筆簽名的萬里蟹杯套。（新北市漁業處提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市漁業及漁港事業管理處指出，10月14日及15日下午1點至2點，檸檬、丹丹到富基魚市及龜吼漁夫市集擔任一日店長，當日在魚市消費滿千的民眾可與一日店長進行合照，並獲得親筆簽名的萬里蟹杯套，1點45分現場直播介紹販售新鮮漁獲的水灘，教大家如何挑選萬里蟹、以及走訪魚市。

此外，富基魚市推出「限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」，漁業處表示，觀看漁樂快爆粉絲專頁直播還能抽魚市千元抵用券（每場3名，共6名），支持檸檬及丹丹的粉絲衝漁港。

富基漁港「限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」超吸睛。（新北市漁業處提供／蔡亞樺新北傳真）

漁業處表示，今年萬里蟹產季推出「萬里蟹X白爛貓」專屬濾鏡，在萬里蟹的四大產地漁港包括龜吼、野柳、富基漁港及淡水漁人碼頭拍照，萬里蟹合作餐廳拍照打卡送飲料；即日起至11月26日富基B棟餐飲區的「限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」，有吸睛的白爛貓背板、白爛貓立體拼圖，還有「萬里蟹X白爛貓」翻翻樂，獲得萬里蟹新奇小知識。

漁業處表示，因應萬里蟹產季，今年邀請白爛貓到產地漁港，並與棒球隊啦啦隊合作一日店長活動，透過異業結合，融入新北在地體育元素及熱門貼圖角色，以美景美味及永續利用的共榮感經營在地產業。