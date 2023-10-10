桃園市秉坤婦幼醫療平鎮院區10日有位特別的新生兒男嬰，在上午10時10分呱呱落地，成了名符其實的雙十寶寶。（秉坤婦幼醫療提供／蔡明亘桃園傳真）

中壢宏其婦幼醫院10日一名潘姓產婦順利產下女嬰，巧合的是，這名女嬰的奶奶也是國慶日出生。（宏其婦幼醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

喜迎國慶寶寶！桃園市秉坤婦幼醫療平鎮院區今有位特別的新生兒男嬰，在上午10時10分呱呱落地，成了名符其實的「雙十寶寶」；另在中壢宏其婦幼醫院，則有一名潘姓產婦今晨順利產下女嬰，巧合的是，這名女嬰的奶奶也是國慶日出生，讓他們一家又驚又喜。

秉坤婦幼醫療平鎮院區預計有10位國慶寶寶，在國慶日這天迎來一位特別的新生兒，古姓產婦懷胎39周，原預估預產期在10月16日，因胎位不正需剖腹產，順利在今早10時10分順利產下一位健康男寶，體重有3480公克，蕭爸爸也分享「10月10日是個特別的日子」，一家喜迎新成員到來。

宏其婦幼醫院於國慶日共有10位國慶寶寶誕生，其中男寶寶3位、女寶寶7位；剖腹產2位，自然產8位。與平日每天約出生9至10位寶寶的數字差不多。

宏其婦幼醫院中，今晨生產國慶寶寶的潘姓產婦表示「婆婆的生日也是國慶日！」昨晚深夜突然破水入院待產，到今晨就順利產下寶寶，這是第2胎自然產，第1胎是男生，非常高興迎來一位妹妹，且孩子的奶奶也是國慶日出生，巧合令人又驚又喜。卓爸爸也高興地說，感謝母女平安生產順利。