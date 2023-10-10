2024大選藍白是否能合作備受外界關注，高雄市前市長韓國瑜昨（9）日，在臉書公布了與民眾黨總統參選人柯文哲的合照，引發了熱烈討論。對此，媒體人黃揚明指出，藍白合作確實有可能極大化選票，但民進黨也已開始布防，有綠營朋友就告訴他，民進黨最期待國民黨總統參選人侯友宜當正的，因這樣又可打「抗中牌」，他提醒在野陣營，在討論合作時，應想清楚民進黨的戰略，否則恐會功虧一簣。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，近年年輕族群的投票率大幅提升，他們支持的對象勝算會較高，而現在，柯文哲的支持度呈現在年輕族群大幅領先，但在中、老年族群大幅落後的情況，侯友宜的則是逐步上升。若是兩人合作、使選票極大化，在野陣營確實有贏的機會，「但現在要談這些技術性的問題都還很多」。

黃揚明接著說，有不少民進黨的友人透露，民進黨已在為「藍白合」做準備，他們最期待的組合，是侯友宜當正、國民黨主導在野整合，因為接下來所有的議題會變藍綠對決，民進黨可順勢操作藍營「親中賣台」，並把柯文哲邊緣化、打跑他的支持者，將藍白合的效益極小化，「民進黨已經想好了」。

黃揚明直言，若國民黨和民眾黨在討論合作問題時，沒有把民進黨的戰略想清楚，就算最後整合成功，還是很可能功虧一簣，這也讓節目主持人馬千惠直呼，民進黨的策略「很狠」。